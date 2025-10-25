Makuja
Teemu syö joka päivä täysin ilmaiseksi – löysi kerran lähes 500 euroa käteistä roskiksesta
8:25Katso video: Teemu Arppe demonstroi, mitä kaikkea yhdellä dyykkauskierroksella voi löytyä! Julkaistu 56 minuuttia sitten
Lisa Kärnä
lisa.karna@mtv.fi
MTV lähti päivittäin dyykkaavan Teemu Arppen mukaan "aarrekierrokselle".
MTV Uutiset kertoi syyskuussa 42-vuotiaasta Teemu Arppesta, joka elää pelkästään roskiksesta dyykatulla ruoalla. Onnen tongintaa -blogiakin pitävä Arppe on muodostanut itselleen taiteilijanimen Onni Tonkija, joka viittaa roskiksista etsittäviin aarteisiin.
Kemianopettajana työskentelevä Arppe haluaa dyykkaamalla vähentää ruokahävikin määrää, kun hän ottaa käyttöön muiden ihmisten tuottamaa hävikkiä.
MTV lähti mukaan dyykkauskierrokselle
MTV:n Viiden jälkeen -ohjelma lähti lokakuussa Onni Tonkijan matkaan dyykkauskierrokselle.
Erään taloyhtiön roskiksesta paljastui pienen kaivelun jälkeen avaamaton paketti valmista ja punalaputettua siskonmakkarakeittoa.
– Siinä on ostettu alennuksella, mutta ei se sitten ollutkaan hävikiltä pelastettu lopulta. Tämä on tosi yleistä, päivittäin dyykkaava Arppe tietää kertoa.
Kuinka vanhaa siskonmakkarakeittoa voi syödä?
Dyykkaushetkellä siskonmakkarakeitto oli ylittänyt viimeisen käyttöpäivänsä viikolla. Se ei Arppea hetkauta.
– Tämä nyt on jo naurettavan lähellä tämä viimeinen käyttöpäivä. Nämä säilyvät kuukauden minun mielestäni.
Arppen mukaan viimeisen käyttöpäivän merkitseminen einestuotteisiin on turhaa. Sen sijaan niissä voisi olla parasta ennen -päiväykset.
– Kyllä sen sitten maistaa, jos on jotain vikaa.
500 euroa käteistä roskiksesta
Mikä sitten on Teemu Arppen eli Onni Tonkijan kaikkien aikojen paras dyykkauslöytö?
– Paras löytö on aina melkein se, mitä on viimeksi löytynyt, Arppe sanoo ja jatkaa vielä:
– Vaikka kerran löysin kyllä melkein 500 euroa käteistä roskiksesta. Ei se niin hohdokasta ollut – enhän minä oikeastaan käytä käteistä mihinkään.
Mitä pitää tietää, jos haluaa aloittaa dyykkaamisen? Mitä kaikkea muuta dyykkauskierroksella löytyi roskiksista? Katso yllä olevalta videolta!