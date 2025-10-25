Juuri nyt Avaa

MTV:n Viiden jälkeen -ohjelma lähti lokakuussa Onni Tonkijan matkaan dyykkauskierrokselle.

Kemianopettajana työskentelevä Arppe haluaa dyykkaamalla vähentää ruokahävikin määrää, kun hän ottaa käyttöön muiden ihmisten tuottamaa hävikkiä.

Erään taloyhtiön roskiksesta paljastui pienen kaivelun jälkeen avaamaton paketti valmista ja punalaputettua siskonmakkarakeittoa.

– Siinä on ostettu alennuksella, mutta ei se sitten ollutkaan hävikiltä pelastettu lopulta. Tämä on tosi yleistä, päivittäin dyykkaava Arppe tietää kertoa.

Kuinka vanhaa siskonmakkarakeittoa voi syödä?

Dyykkaushetkellä siskonmakkarakeitto oli ylittänyt viimeisen käyttöpäivänsä viikolla. Se ei Arppea hetkauta.

– Tämä nyt on jo naurettavan lähellä tämä viimeinen käyttöpäivä. Nämä säilyvät kuukauden minun mielestäni.

Arppen mukaan viimeisen käyttöpäivän merkitseminen einestuotteisiin on turhaa. Sen sijaan niissä voisi olla parasta ennen -päiväykset.

– Kyllä sen sitten maistaa, jos on jotain vikaa.

500 euroa käteistä roskiksesta

Mikä sitten on Teemu Arppen eli Onni Tonkijan kaikkien aikojen paras dyykkauslöytö?

– Paras löytö on aina melkein se, mitä on viimeksi löytynyt, Arppe sanoo ja jatkaa vielä:

– Vaikka kerran löysin kyllä melkein 500 euroa käteistä roskiksesta. Ei se niin hohdokasta ollut – enhän minä oikeastaan käytä käteistä mihinkään.