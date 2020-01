Kemianopettaja Teemu, 36, hankkii ruokansa roskiksista: MTV seurasi, kun superdyykkari noukki jätteiden seasta syötävää – ei kavahtanut edes sushia

On torstai-ilta, kello on kuusi Helsingin Töölössä. Katuvalot loistavat vilkkaalla Runeberginkadulla. Kemianopettajana työskentelevä Teemu Arppe kurvaa raitiovaunun kolinan säestämältä kadulta kerrostalon sisäpihalle isoa tyhjää kestokassia kantaen.

– Tämä on kuin dyykkarin Linnanmäki, paljon laitteita, toteaa Arppe kuvaillessaan kerrostalokorttelin sisäpihan roskakatoksien määrää.

Arppe suuntaa roskakatokselle, josta olisi tarkoitus löytää päivän saalis. Roskisdyykkausta harrastava ja aiheesta Onnen Tongintaa -blogiakin pitävä Arppe on muodostanut itselleen taiteilijanimen Onni Tonkija, joka viittaa roskiksista etsittäviin aarteisiin.

Mutta mistä idea dyykkaykseen?



Lähes kymmenvuotisen roskisdyykkausuransa aikana Tonkija on kohdannut hyvin vähän vastarintaa, mutta muutama viikko sitten hänen puhelimensa pirisi.

Isännöitsijä kehotti Tonkijaa lopettamaan roskisten penkomisen, sillä osa asukkaista oli hänen mukaansa alkanut viemään roskiaan muualle, koska he eivät halunneet roskiaan tongittavan.

Tonkija on suunnitellut, ettei jatkossa ainakaan päiväsaikaan dyykkaisi taloyhtiönsä roskakatoksessa.

Kokemus opettaa



– Muutaman kerran on tuo kansi pamahtanut päähän. Kokemuksen kautta tässä on opittu paljon asioita.

Roskis on miltei täynnä asukkaiden roskapusseja. Tonkija näkee niistä jokaisen mahdollisuutena. Hän kuvaakin roskisdyykkausta eräänlaiseksi aarteenmetsästykseksi, sillä ikinä ei voi tietää, mitä tulee vastaan.

– Sunnuntai on yleensä paras päivä, sillä silloin roskiksia ei ole hetkeen tyhjennetty. Pullollaan olevat roskikset eivät kuitenkaan ole mieluisia, sillä niiden penkominen on haastavaa, toteaa Tonkija.

Avoimien roskakatosten löytäminen ei ole mikään itsestäänselvyys, sillä monet jäteastiat ovat lukkojen takana. Tämän lisäksi monet jätepisteet on suunniteltu niin syviksi, ettei niitä pysty penkomaan perinteisen roskiksen tapaan.

Vastaan tulee pohdintaa herättävä löytö, nimittäin sushirasia. Se sisältää muun muassa raa'asta kalasta valmistettuja lohinigirejä ja lohimakeja. Raaka lohi kuulostaa maallikon korvaan arveluttavalta, mutta Tonkija alkaa heti selvittää sushien tuoreutta. Tuotteiden syömäkelpoisuus on hyvä selvittää alustavasti jäteastialla, jotta ei turhaan ota mukaan pilaantunutta ruokaa.

– Mutta jos ravintolassa pitää ruokaa ostaa, niin silloin olen vegaani. Kutsun tätä ruokavaliotani dykaaniseksi – lihaakin saa syödä, kunhan se on dyykattua, kuvailee Tonkija.

Jätteiden määrä kasvaa koko ajan



Hävikkiviikon tiedotteen mukaan Suomessa hävikin määrä vuodessa on arviolta 400–500 miljoonaa kiloa vuodessa, josta kotitalouksien osuus on 30 prosenttia. Se on noin 20–25 kiloa henkilöä kohden. Tonkija haluaa omalta osaltaan pienentää hävikin määrää, mikä onkin yksi hänen tärkeimmistä motivaattoreistaan dyykkauksessa.