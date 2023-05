Voiko vanhentunutta ketsuppia tai säilyketonnikalaa vielä syödä? Asiantuntija vastaa

Tuovinen kertoi muun muassa, miten kannattaa toimia mökille jääneiden jauhojen tai kahvin kanssa. Hän suositteli luottamaan monien elintarvikkeiden kohdalla omiin aisteihinsa: jos tuote tuoksuu ja näyttää vielä hyvältä, eikä siinä ryömi esimerkiksi tuholaisia, se on todennäköisesti edelleen käyttökelpoista.

Tarkkana säilytysolosuhteiden kanssa

Käyttökelpoisuutta arvioitaessa on kuitenkin syytä ottaa huomioon myös tuotteen säilytysolosuhteet.

– Kosteus vaikuttaa ihan kaikkien elintarvikkeiden säilyvyyteen. Jos ei ole kesämökillä peruslämpöä ja kosteusvaihtelu on suurta, niin en sinne jättäisi talveksi elintarvikkeita, Tuovinen muistutti.

– Sillä voi välttää ison osan ruokahävikistä ja tarpeettomasta huolesta. Mutta jos jotain pastaa on sinne mökille jäänyt, niin kyllä se aika hyvin säilyy.

Onko vanhaksi mennyt säilyketonnikala vielä käyttökelpoinen?

Mitä asiantuntija sitten tekisi esimerkiksi mökille jääneelle tonnikalapurkille, jonka päiväys on mennyt umpeen puoli vuotta aikaisemmin?

– Riippuu siitä, millaisissa olosuhteissa se on ollut. Jos on riski, että kesämökillä on ollut pakkasta, niin sitten ehkä vähän herkemmin heittäisin sen pois.