Kalalajeja voi vallan hyvin korvata toisillaan, kalayhdistyksestä muistutetaan.

Melkein minkä tahansa kalan voi korvata reseptissä toisella, kunhan muistaa muutaman perusperiaatteen, muistuttaa Pro Kala ry tiedotteessaan.

– Huomiota kannattaa kiinnittää kalan rasvapitoisuuteen, kalafileiden kokoon ja kypsennysaikaan.

Näin korvaat kalalajin toisella

Kun eri kaloista valmistaa ruokaa, niiden rasvapitoisuudella on väliä. Rasvapitoisuus vaikuttaa jonkin verran siihen, millä tavoin valmistettuna kala on parhaimmillaan.

Esimerkiksi rasvaisemmat kalat, kuten lohi ja kirjolohi, kestävät hyvin paistamista ja grillaamista. Rasvaisuutensa vuoksi ne säilyvät mehevinä korkeissakin lämpötiloissa.

Vaikka suurin osa kaloista on helposti vaihdettavissa keskenään, joitakin poikkeuksia on. Jos esimerkiksi haukipyöryköiden reseptin toteuttaa jollain muulla vaalealla kalalla, kannattaa lisätä mukaan sidosaineita, kuten kananmunaa tai korppujauhoja.

Kalayhdistyksestä muistutetaan, että vähärasvaisemmat kalat, kuten kuha, siika tai hauki, puolestaan sopivat paremmin haudutettaviksi, höyrytettäviksi tai uunissa kypsennettäviksi. Näin ne eivät kuivu liikaa.

– Yleinen perussääntö on, että vaalean kalan voi korvata toisella vaalealla ja punaisen punaisella, kalayhdistys kertoo tiedotteessaan.

Esimerkiksi ahvenen voi korvata kuhalla, siialla tai vaikka hauella. Lohen voi korvata kirjolohella ja päinvastoin, samoin silakan ja muikun voi vaihtaa keskenään.

Myös kalan koolla on väliä

Kalaa korvatessa toisella on syytä muistaa myös kalan koko. Neljä siikafileetä ei ole sama asia kuin neljä ahvenfileetä.

Ahvenia tulee siis ostaa määrällisesti enemmän. Yleensä sopiva annoskoko fileoitua kalaa on noin 150 grammaa ruokailijaa kohden.

Kalan koko vaikuttaa myös sen kypsennysaikaan. Mitä pienempi filee, sitä nopeammin se kypsyy.

Lähde: Pro Kala ry

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran maaliskuussa 2025.

