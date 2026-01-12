Onko aamupala todella päivän tärkein ateria? Näin vastaa ravitsemusterapeutti.

Huomenta Suomessa keskusteltiin maanantaina aamupalan tärkeydestä. Tutun sanonnan mukaan aamiainen on päivän tärkein ateria, mutta pitääkö väite paikkansa? Ravitsemusterapeutti Tiia Vuorenmaa epäilee, että sanonta ei ole syntynyt täysin tyhjästä.

– Toki on hyvin yksilöllistä, mikä ateria kullekin tuntuu kaikkein tärkeimmältä, ja myös päiväkohtaisesti se voi vaihdella sen mukaan, miten päivä rakentuu.

– Mutta on totta, että aamiainen tavallaan käynnistää päivän: se käynnistää kehon ja aineenvaihdunnan, auttaa säätelemään syömistä sekä vaikuttaa vireystilaan ja jaksamiseen todella paljon.

Riittääkö pelkkä banaani ja kuppi kahvia?

Laulajalegenda Hector kertoi maanantaina Huomenta Suomen haastattelussa nauttivansa yleensä aamupalaksi banaanin ja kupillisen kahvia. Mitä mieltä ravitsemusterapeutti on tällaisen aamiaisen riittävyydestä?

– Se, että laittaa aamulla edes jotain suuhunsa, on jo hyvä lähtökohta päivälle, mutta pelkkä banaani saattaa jäädä hieman köykäiseksi.

– Aamiainen on kuitenkin yksi päivän pääaterioista lounaan ja päivällisen lisäksi, ja jos se jää liian kevyeksi, voi käydä niin, että ravintoaineita ja energiaa jää saamatta.

Millainen on hyvä aampala? Mitä tapahtuu, jos aamiaista ei syö ollenkaan? Katso yllä olevalta videolta ravitsemusterapeutin haastattelu.