Tällaista on maailman kallein homejuusto – kypsytetty kosteissa luolissa

Espanjalaisessa vuoristokylässä on myyty maailman kallein sinihomejuusto. Juusto kirjattiin myös Guinnesin ennätyskirjaan.

Espanjan sumuisten vuorien luolissa kypsyy erään perheen sinihomejuustovarasto.

Sukupolvien ajan naiset ovat kantaneet juustomassaa navetasta ylös jyrkkiä polkuja ja hoitaneet hitaasti kypsyviä juustoja kosteissa luolissa.



Nyt naisten työ on palkittu, sillä yksi perheen juustoista myytiin huutokaupassa 36 000 eurolla.

Näin juusto pääsi Guinnesin ennätyskirjaan kalleimpana koskaan myytynä juustona.

Pistävän makuinen herkku

Gabraleson on pistävän makuista sinihomejuustoa, jota valmistetaan edelleen pääosin käsin vain muutamissa vuoristokylissä.

Ennätysjuuston valmistajan miniän Eva Gutierrezin mukaan juuston valmistaminen on tapa säilyttää kulttuuria ja isovanhempien ja vanhempien opettamaa perinnettä.

