Lifestyle
Makuja-sivujen kansikuva
Makuja
Etusivu
Ruokauutiset
Reseptit
Reseptihaku
Halpa vs. kallis
Koko Suomi leipoo

Tällaista on maailman kallein homejuusto – kypsytetty kosteissa luolissa

1:20imgEspanjassa myytiin maailman kallein sinihomejuusto.
Julkaistu 30.08.2025 08:01
Toimittajan kuva

Katariina Järvinen

katariina.jarvinen@mtv.fi

Toimittajan kuva
Kati Hyttinen

kati.hyttinen@mtv.fi

Espanjalaisessa vuoristokylässä on myyty maailman kallein sinihomejuusto. Juusto kirjattiin myös Guinnesin ennätyskirjaan.

Espanjan sumuisten vuorien luolissa kypsyy erään perheen sinihomejuustovarasto.

Sukupolvien ajan naiset ovat kantaneet juustomassaa navetasta ylös jyrkkiä polkuja ja hoitaneet hitaasti kypsyviä juustoja kosteissa luolissa.

Nyt naisten työ on palkittu, sillä yksi perheen juustoista myytiin huutokaupassa 36 000 eurolla.

Näin juusto pääsi Guinnesin ennätyskirjaan kalleimpana koskaan myytynä juustona.

Lue myös: Maailman kallein juusto myytiin 36 000 eurolla

Pistävän makuinen herkku

Gabraleson on pistävän makuista sinihomejuustoa, jota valmistetaan edelleen pääosin käsin vain muutamissa vuoristokylissä.

Ennätysjuuston valmistajan miniän Eva Gutierrezin mukaan juuston valmistaminen on tapa säilyttää kulttuuria ja  isovanhempien ja vanhempien opettamaa perinnettä.

Lue myös:

Tiesitkö? Näin sinihomejuustoa valmistetaan

Tutkijat yrittivät kehittää uusia juustomakuja – tapahtuikin jotain odottamatonta

Italialaiset maistoivat suomalaista kinkku-ananaspizzaa: "Ajatus tällaisesta yhdistelmästä on ollut pelottava"

Lisää aiheesta:

Maailman kallein juusto myytiin 36 000 eurollaTiesitkö? Näin sinihomejuustoa valmistetaanSuosikkijuustoon laitetaan jatkossa mikrosiru – saatat syödä sen tietämättäsiJenkkioikeus linjasi: Gruyèren ei tarvitse olla Gruyèresista ollakseen gruyèreaTiesitkö tätä sinihomejuustosta? Tarinan mukaan eväänsä luolaan unohtanut lammaspaimen keksi herkun vahingossaSuomalainen juusto niitti yllättäen mainetta maailmalla – juustomestari Markku ei meinaa uskoa todeksi: "Todella iso juttu"
JuustoEspanjaEnnätyksetHuutokaupatKymmenen uutisetKevennyksetMakuja

Tuoreimmat aiheesta

Juusto