Taas rytisee! Suomalainen ravintolaketju konkurssiin

Useammassa suomalaiskaupungissa toimiva Momotoko-ravintolaketju on hakeutunut konkurssiin. Ravintolan taustayhtiö Cathywong Oy jätti konkurssihakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen, ja konkurssimenettely alkoi torstaina 15.5. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Momotoko-ravintoloita on muun muassa useissa tunnetuissa kauppakeskuksissa Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Turussa ja Tampereella. Ketju tunnetaan erityisesti japanilaisista ramen-nuudeliannoksistaan.

Nurin 10 toimintavuoden jälkeen

Momotoko aloitti toimintansa vuonna 2015. Yrittäjä Menkki Kamin tavoitteena oli tuolloin tehdä ramen-annoksista osa suomalaista ruokakulttuuria. Momotokon lisäksi Menkki Kam vaikuttaa myös muiden tunnettujen ravintoloiden, kuten Fuku Sushin, Holy Crabin ja Gauchon taustalla.

Ravintola-alalla on ollut viime vuosina tuulista, ja konkurssihakemusten määrä on kasvanut. Toukokuussa 2025 uutisoitiin myös muun muassa helsinkiläisravintola Tenho Restobarin sekä Linko Pizzabarin konkursseista. Myös Heidi's Bier Barin ravintolat sulkeutuivat Suomessa toukokuussa. Taustalla on orastava konkurssi.

