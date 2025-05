Momotoko konkurssiin – näin ravintolasta kommentoidaan

Momotoko-ravintolasta kommentoidaan lyhyesti ketjun konkurssia.

Toukokuussa uutisoitiin ramen-annoksistaan tunnetun suomalaisen ravintolaketju Momotokon hakeutuneen konkurssiin.

Ravintolan taustayhtiö Cathywong Oy jätti konkurssihakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen, ja konkurssimenettely alkoi torstaina 15.5.

Useassa suomalaiskaupungissa toiminut Momotoko rikkoi tällä viikolla hiljaisuuden sosiaalisessa mediassa ja kommentoi konkurssia:

– Kiitos kaikesta-Surullisen mielin ilmoitamme, että Momotokon matka on valitettavasti tullut päätökseen ja ravintolamme ovat nyt suljettu pysyvästi. Takana on uskomaton 10 vuoden seikkailu – suurkiitos meidän rakkaille asiakkaille näistä unohtumattomista vuosista, Momotokon Instagram-julkaisussa todetaan.

Momotoko-ravintoloita oli muun muassa useissa tunnetuissa kauppakeskuksissa Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Turussa ja Tampereella.

Ravintola-alalla on ollut viime vuosina tuulista, ja konkurssihakemusten määrä on kasvanut. Toukokuussa 2025 uutisoitiin myös muun muassa helsinkiläisravintola Tenho Restobarin sekä Linko Pizzabarin konkursseista. Myös Heidi's Bier Barin ravintolat sulkeutuivat Suomessa toukokuussa. Taustalla on orastava konkurssi.

