Ravitseva salaatti on täydellinen arkieväs!

Kuten jo joulukuussa 2024 kerroimme, erilaiset palkokasvit ovat nyt pinnalla useammastakin syystä. Niiden syömisen lisäämistä suositellaan myös päivitetyissä ravitsemussuosituksissa.

Palkokasveista voi tehdä esimerkiksi trendikkään, proteiinipitoisen salaatin.

Tiktokissa intoiltiin viime vuonna niin sanotusta DBS-salaatista. DBS eli Dense Bean Salad tarkoittaa käytännössä erilaisia papuja tai muita palkokasveja runsaasti sisältävää, ravintorikasta salaattia.

DBS-salaatit eivät yleensä sisällä lainkaan varsinaista lehtisalaattia, joten salaatti on koostumukseltaan hyvin tiheää. DBS-salaatit ovat lisäksi usein myös ravintotiheitä, mikä selittää salaatin nimitystä.

Vartissa valmistuva hittisalaatti

Nyt Business Insiderin ruokatoimittaja Ellen O'Brien vinkkaa 15 minuutissa valmistuvasta, helposta ja herkullisesta papusalaatista.

– Papusalaatteja on todella helppo tehdä, ja ne ovat mahtava proteiinin ja kuidun lähde. Tämän salaatin saan kasaan vartissa, ja se pitää minut kylläisenä tuntien ajan, O'Brien kirjoittaa.

Ruokatoimittaja kertoo kokeilleensa useita eri ruokavaikuttaja Violet Witchelin viraaleita DBS-salaattiohjeita, mutta erityisesti yksi on jäänyt vakituiselle arkiruokalistalle.

– Lemppariversiooni tulee vain kuusi varsinaista ainesosaa, ja yksi annos sisältää noin 20 grammaa proteiinia, 10 grammaa kuitua ja 25 grammaa hiilihydraatteja.

Helppo DBS-salaatti

300 g kirsikkatomaatteja

150 g fetajuustoa

1 prk (380/230 g) kikherneitä suolaliemessä

1 prk (380/230 g) valkoisia papuja suolaliemessä

1 iso tai 2 pientä punasipulia

½ kurkku (n. 250 g)

Lisäksi:

2,5 rkl oliiviöljyä

Suolaa ja mustapippuria maun mukaan

Pilko tomaatit, punasipuli ja kurkku suupaloiksi. Huuhtele ja valuta kikherneet sekä pavut huolellisesti.

Sekoita kaikki ainekset kulhossa keskenään fetan ja oliiviöljyn kanssa. Mausta suolalla ja mustapippurilla.

Tarjoile sellaisenaan tai pitaleivän kanssa.

