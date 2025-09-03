Suosittu grilli suljettu pysyvästi: "V*tuttaa aika rankasti"

Kehuttu grilli laittoi lapun luukulle.
Äänekoskella Nelostien varrella toiminut Cafe Grillius on lopettanut toimintansa.
– Kiitos "oikeusvaltion", taas ollaan saatu kaadettua yksi pieni yritys. Kiitos ihan jokaiselle asiakkaalle kuluneista vuosista, grillin omistaja Miia Lius kirjoitti tiistaina grillin somesivuilla.
Jos julkaisu ei näy, katso se täältä.
Tekstin oheen Lius oli liittänyt kuvan paljonpuhuvasta "suljettu pysyvästi" -lapusta grillin ovessa.
Lue myös: Taas rytisee! Suomalainen ravintolaketju konkurssiin
IL: Suomen parhaaksi valittu grilli maksukyvytön
Cafe Grillius valittiin vuonna 2021 Iltalehden yleisöäänestyksessä Suomen parhaaksi grilliksi.
Yrittäjä Miia Lius kertoo Iltalehdelle grillin joutuneen sulkemaan ovensa, koska yritys ei päässyt yrittäjän toiveista huolimatta velkasaneeraukseen. Oikeus katsoi yrityksen maksukyvyttömäksi, sillä velkojen maksua oli laiminlyöty useampana vuotena.
"V*tuttaa aika rankasti"
Liuksen mukaan yritys olisi ansainnut toisen mahdollisuudeen.
– Eikö meitä ole jo riittävästi mennyt nurin, yrittäjä kommentoi grillin Facebook-sivuilla.
Hän summaa kommenttikentässä myös tuntemuksensa tilanteesta:
– V*tuttaa aika rankasti.
Lue myös: Suomen parhaimmistoon kuuluva burgeriravintola konkurssiin
Katso myös: Hampurilaisten väliin mahtuu mielenkiintoisia makuja
8:57Hampurilaisten väliin mahtuu mielikuvituksellisia makuja. Haastattelussa The Burger Lover Mikko Väisänen ja Boneless-ketjun omistaja Dean Lyijynen.