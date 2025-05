Huippukokki Kozeen Shiwan ei koskaan keittäisi varhaisperunoita vedessä

Michelin-kokki Kozeen Shiwan ei keittäisi varhaisperunoita vedessä.

MTV Uutiset kertoi vappuviikolla Radio Cityn aamujuontajien erikoislaatuisesta kiljuristeilytempauksesta. Paikan päälle oli kutsuttu myös Michelin-kokki Kozeen Shiwan, jonka tehtävänä oli loihtia kiljulle sopivat ruokamakuparit.

Kysyimme huippukokilta myös hänen suhtautumisestaan perunaan.

Yksi Kozeen Shiwanin tunnetuimmista nimikkoruokalajeista on niin sanottu kuningasperuna. Kokki on valmistanut kuningasperunaa useaan otteeseen eri televisio-ohjelmissa, ja annos löytyy myös Michelin-tähdellä palkitun The Room by Kozeen Shiwan -ravintolan ruokalistalta.

"Ei perunoita veteen, ei ei ei!"

Kuningasperuna-annos rakentuu useammasta eri kompontentista – mutta maistuuko Shiwanille sitten ihan tavallinen ja pian sesongissa oleva suomalainen varhaisperuna?

– Rakastan! Suosittelen valmistamaan uusia perunoita suolataikinassa, kuten me teemme. Voin sanoa, että on perunakokemus viety kunikaalliselle tasolle. Unohtakaa se vedessä keittäminen, pliis! Shiwan sanoo.

Huippukokin mukaan perunoista ei keittämällä tule niin hyviä, koska perunan maku katoaa veteen. Siksi hän suosittelee kypsentämään perunat mieluummin esimerkiksi paahtamalla tai höyryttämällä.

Katso videolta, mitä mieltä huippukokki on kiljusta, kun maistaa sitä ensimmäistä kertaa ikinä!