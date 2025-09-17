Makkaseura on valinnut jälleen parhaat uutuusmakkarat.
Suomen paras grillimakkara ja muut parhaat makkarat on jälleen valittu Akateeminen Kiuas-Seura r.y.:n toimesta, yhdistys tiedottaa.
Makkararaati testasi maistelukauden (1.9.2024 – 31.8.2025) aikana 102 makkaraa 12 eri maasta. Näistä 62 oli Suomessa valmistettuja uutuuksia. Maisteluistuntoja järjestettiin kaiken kaikkiaan 16.
Akateeminen Kiuas-Seura on maistellut makkaroita vuodesta 1991 lähtien ja on kokoontunut arviointi-istuntoihin jo 1092 kertaa.
Arvioiduista makkaroista parhaat yhteispisteet, 97 pistettä, sai Wursti Oy:n S-ryhmälle valmistama Kotimaista Arkansas raakamakkara.
– Mukava hyvän tuoreen lihan maku, jollaisen voi löytää vain raakamakkarasta, summaa puheenjohtaja Jyri Jämsä tiedotteessa.
Korkeimmat pisteet omissa luokissaan saaneet viisi makkaraa palkitaan kunniakirjoilla AKS:n 34. vuosijuhlan yhteydessä 20. syyskuuta 2025.
Lue myös: Kuinka kauan avattu makkarapaketti säilyy?
Parhaat makkarat 2025
|Kategoria
|Nimi
|Valmistaja
|Raakamakkarat
|Kotimaista Arkansas Raakamakkara
|Wursti Oy, Järvenpää
|Erikoismakkarat
|Smokehouse Korean BBQ Kimchi Grillimakkara
|Veljekset Mattila Oy
|Grillimakkarat
|Maku Brewing Hellesin Hyvä Olutmakkara
|Lihatukku Veijo Votkin Oy, Helsinki
|Lihamakkarat
|HMT Härkächorizo
|Helsingin Makkaratehdas / Tapola Oy, Tampere
|Nakkimakarat
|Naughty BRGR DOG NYC Cheese
|Perniön 1930 Oy
AKS:n maisteluissa arvioidaan makua, rakennetta, massan sidosteisuutta ja kuoren rapeutta. Sokkotestissä makkaralle annetaan korkeintaan 100 pistettä, jotka jakaantuvat maun, ulkonäön sekä hinta-laatusuhteen kesken.
Tällä hetkellä tiedot löytyvät 5 260 makkarasta. Arvioidut makkarat ovat seuran jäsenet hankkineet kaupoista kautta maan, joitakin on saatu suoraan valmistajalta. Kaikki kotimaiset uutuusmakkarat pyritään maistelemaan.
AKS valitsi parhaat uutuusmakkarat nyt jo 26. kerran.
Lue myös: Näin grillimakkaran saa säilymään jopa kuukausia
Katso myös: Voiko halpa makkara päihittää kokolihaisen kyrsän?
6:45Halpa vs. kallis -ohjelmassa maisteltiin muutama vuosi sitten makkaroita.