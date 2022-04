Suomalaiset himoitsevat nyt tätä viiniä – haastajaa on lähes mahdoton löytää

Millaista viiniä suomalaiset nyt juovat? Viiniasiantuntija ja master of wine Tuomas Meriluodon mukaan nähtävillä on ainakin tiettyjen rypälelajikkeiden suosio sekä muut yleisesti vallitsevat juomatrendit. Alko on nostanut omissa trendikatsauksissaan esiin muun muassa roseeviinien ja alkoholittomien juomien suosion kasvun ja nämä trendit allekirjoittaa myös Meriluoto.