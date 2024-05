Luulitko sinäkin, että roseeviinit valmistetaan näin? Asiantuntija murtaa myytit: "Täyttä puppua"

Roseeviinit ovat kasvattaneet suosiotaan meillä ja maailmalla jo useamman vuoden ajan. Alkon mukaan roseeviinien myynti on jopa 2,5-kertaistunut vuodesta 2015. Samalla tuotteiden määrä on moninkertaistunut.

– Roseeviinit ovat erityisen suosittuja­ kesäkaudella, jolloin niiden valikoima onkin laajimmillaan. Rosee on kuitenkin yhä enemmän myös ympärivuotinen juoma, jota kysytään myös kesäkuukausien ulkopuolella, Alkosta kerrotaan.

Roseeoppia kansalle

Viiniasiantuntija Tuomas Meriluoto uskoo roseeviinien suosion jatkuvan tulevaisuudessakin. Tulevana lauantaina Meriluoto tekee itse uuden aluevaltauksen ja järjestää avoimen roseeviinitastingin verkossa. Tavoitteena on tehdä roseeviinit tutuksi kaikille ja matalalla kynnyksellä.

Meriluodon järjestämästä roseeviiniaiheisesta tastingista povataan Suomen kaikkien aikojen suurinta, sillä ilmoittautuneita on jo toista sataa.

Asiantuntija murtaa roseeviinimyytit

Myytti: Roseeviini tehdään sekoittamalla valkoista ja punaista viiniä

– Punaistenkin viinirypäleiden mehu on kirkasta tai valkoista. Punaviini ja roseeviini saavat värinsä kuorimassan ja mehun liottamisesta valmistuksen yhteydessä. Roseeviinejä valmistettaessa rypälemehun kuorikontakti jätetään hyvin lyhyeksi, jolloin väriä, eikä myöskään kuorissa sijaitsevia tanniineja päädy valmistettavaan viiniin läheskään kuten punaviineissä.

Samppanjan alueella kuitenkin on Meriluodon mukaan sallittua valmistaa roseeviiniä lisäämällä valkoisista rypäleistä valmistettuun viiniin tilkka punaviiniä. Myös Euroopan ulkopuolisissa maissa lainsäädäntö sallii valkoisista rypäleistä valmistetun viinin ”maustamisen” punaisella viinillä.

Myytti: Roseeviini on viinituotannon kakkoslaatua

– Tämä on täyttä puppua, varsinkin nykyään.

Meriluodon mukaan historiallisesti roseeviinin valmistukseen on suhtauduttu vähemmän vakavasti, ja jopa huippuviinejä valmistavat tilat saattoivat valmistaa roseeviiniä muiden viinien sivussa. Näitä roseeviinejä tarjottiin ehkä myyntiin ainoastaan tilalla vierailleille ihmisille tai lounasravintolaan.

– Roseeviini on kuitenkin viimeisen vuosikymmenen aikana noussut valtavaksi trendiksi. Niinkin merkittävissä viinimaissa kuin Ranska sen kulutus on ohittanut jo valkoviinin.

On olemassa lukuisia viinintuottajia, joiden tärkein tuotekategoria on nykyään roseeviinit. Sen lisäksi on viinintuottajia, jotka valmistavat pelkästään roseeviinejä.