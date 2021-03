Ravintolaketju avautuu "koko kansan sylkikuppina" olemisesta: "Kyse ei ole ahneudesta – silti ravintola on syyllinen, kun asiakas tulee ja altistaa"

Yritys kertoo asiasta verkkosivuillaan pitkän saatetekstin kera. Ravintolatoimijan mukaan ravintola-ala on ollut "veitsi kurkulla kohta vuoden". Julkaisussaan yritys toteaa, että koronavirustilanne on ollut epäoikeudenmukainen: osa yrityksistä tahkoaa voittoa, kun taas osa ajautuu konkurssiin.

"Kyse ei ole välinpitämättömyydestä"

– Kyse ei ole ahneudesta, itsekkyydestä tai välinpitämättömyydestä. Kyse on yrityksen selviytymisestä ja yrityksestä turvata meille tärkeiden ihmisten toimeentulo. Kyse on viranomaisten määrittämästä hybridistrategiasta, jossa näennäisesti annetaan mahdollisuus harjoittaa liiketoimintaa tehden siitä samalla mahdotonta, koska meille käsittämättömästä syystä sulkumääräystä ei annettu jo viikkoja sitten.

Kritiikkiä arvostelulle

"Koko kansan sylkykuppi"

– Vaikka alamme on ollut koko vuoden kansan sylkykuppi. Vastakkaisasettelu ravintoloiden kanssa on ollut epäoikeudenmukainen ja siitä on kärsinyt taho, joka ei ole näitä sääntöjä luonut, vaan on vain yrittänyt selviytyä ja silti media, monet ihmiset ja päätösten myötä hallitus, ovat vain jatkuvasti lyöneet lyötyä uudelleen ja uudelleen.