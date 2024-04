Sikke Sumarin ravintola sulki yllättäen ovensa – nyt paljastettiin uudet ravintoloitsijat

– Paljon sitä on kyselty, mutta nyt voimme sen paljastaa: tässä ovat uudet ravintoloitsijat! Ravintolan tilillä kerrotaan.

Julkaisun mukaan muun muassa Demo-, Luovuus kukkii kaaoksesta- ja Vinkkeli -ravintoloissa vaikuttanut Rico Aaltonen avaa uuden oman ravintolan yhdessä Aura Vanhasen (Sikke's, Finnjävel) ja Kimi Kaplaksen (The Room by Kozeen Shiwan, Terroir) kanssa.



Ravintolan on tarkoitus avautua loppukesästä, mutta sen enempää eivät ravintoloitsijat vielä paljasta konseptista tai paikan nimestä.