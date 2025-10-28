Italian köyhästä maalaiskeittiöstä voi ammentaa inspiraatiota arjen kokkailuihin.

Televisiosta tuttu kokki Sikke Sumari ja Liemisenä tunnettu muusikko ja keittiövelho Jaakko Luomanen vierailivat viikonloppuna Huomenta Suomessa kertomassa yhteisestä kirjaprojektistaan. Sikke ja Lieminen Toscanassa (Otava 2025) kokoaa yksiin kansiin 70 ruokaohjetta, jotka ovat saaneet inspiraationsa Toscanan keittiöstä.

Teoksessa keskiössä on erityisesti köyhä italialainen maalaiskeittiö, eli cucina povera. Sumarin mukaan hyvä esimerkki tästä on italalialaisten tapa hyödyntää vanhaa leipää.

– Edellispäivän leipää ei heitetä koskaan pois, vaan sille keksitään uusi käyttötapa. Siitä voidaan tehdä vaikka pappa al pomodoroa, jossa leipä muhennetaan ihanasti hyvään tomaattikastikkeeseen.