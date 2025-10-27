



Pappa al pomodoro – italialainen tomaattikeitto Sikke Sumarin tapaan Pappa al pomodoro -keitossa hyödynnetään kuivahtanutta leipää. Sikke ja Lieminen Toscanassa (Otava, 2025) Julkaistu 27.10.2025 12:41 Annosmäärä: 4 annosta

Ruokavalio: Kasvisruoka Ainekset 800 g kypsiä tomaatteja (tai 2 prk kuorittuja tomaatteja)

4 paksua viipaletta edellispäiväistä vähäsuolaista juurileipää

runsas 1 dl oliiviöljyä

2 valkosipulinkynttä

n. 2,5 dl kuumaa vettä tai vihanneslientä

kourallinen basilikanlehtiä

suolaa Valmistusohje Kalttaa, kuori ja kuutioi tomaatit. Pyöräytä tomaatit tehosekoittimessa hyvin nopeasti. Jos käytät purkkitomaatteja, murskaa ne kulhossa käsin. Poista leivästä kuoret ja kuutioi kuoreton osa. Hienonna valkosipulinkynnet. Lorota 1 dl oliiviöljyä paksupohjaisen kattilan pohjalle ja lisää hienonnetut valkosipulinkynnet. Anna valkosipulin pehmetä ja kypsyä kullankeltaiseksi ja lisää sitten leipäkuutiot. Kun leipä on pehmennyt hiukan, lisää tomaatit ja kypsennä keskilämmöllä. Mausta suolalla, lisää hiukan kuumaa vettä tai vihanneslientä ja keitä kymmenisen minuuttia reippaasti sekoitellen, jotta keitto saa sille ominaisen samettisen koostumuksen. Ota kattila pois liedeltä ja lisää revityt basilikanlehdet ja reilu loraus oliiviöljyä.

Toscanassa on sanonta: "Mangia la pappa al pomodoro perché ti fa bello." Syö pappa al pomodoroa, sillä se tekee sinusta kauniin. No, totta kai siis syömme sitä! Tämä ohje on Sikke Sumarin ja Jaakko Luomasen kirjasta Sikke ja Lieminen Toscanassa (Otava 2025).

Anna keiton mielellään tekeytyä ainakin tunti, että sen maut ehtivät kehkeytyä, ennen kun tarjoat sen huoneenlämpöisenä tai lämpimänä ja oliiviöljykiehkuralla kaunistettuna.

