Kokki Sikke Sumari muistuttaa oliiviöljyn monipuolisista käyttömahdollisuuksista.

Televisiosta tuttu kokki Sikke Sumari ja Liemisenä tunnettu muusikko ja keittiövelho Jaakko Luomanen vierailivat viime viikonloppuna Huomenta Suomessa kertomassa yhteisestä kirjaprojektistaan. Sikke ja Lieminen Toscanassa (Otava 2025) kokoaa yksiin kansiin 70 ruokaohjetta, jotka ovat saaneet inspiraationsa Toscanan keittiöstä.

Sumari hehkutti lähetyksessä muun muassa helppoa italialaista tomaattikeittoa, johon hyödynnetään myös kuivahtanutta leipää.

Lue myös: Sikke Sumari vinkkaa uskomattoman herkun edellispäivän leivästä

Oliiviöljyllä voi myös paistaa

Puheenaiheeksi nousi myös laadukkaan italialaisen oliiviöljyn ero halvempaan "bulkkitavaraan". Sumarin ja Liemisen mielestä suomalaiset voisivat käyttää keittiöissään entistä enemmän oliiviöljyä.

– Kyllä todellakin voisi käyttää, Sumari totesi.

– Se on superfoodia, ja sillä voi paistaa turvallisesti, Lieminen lisäsi.

Monilla on Sumarin mukaan yhä väärä käsitys oliiviöljyn käyttötavoista. Kokki ihmettelee, miksi edelleen keskustellaan siitä, voiko oliiviöljyä käyttää paistamiseen.