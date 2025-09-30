Eroaako rypsiöljy millään tapaa rapsiöljystä?

Halpa vs. kallis -sarjan Halpa vs. halpa -erikoiskaudella maistellaan ja vertaillaan eri kauppojen halvimpia vaihtoehtoja eri tuotekategorioista. Tuoreessa jaksossa maistelussa ovat kauppojen halvimmat margariinit.

Puheenaiheeksi nousee samalla myös margariinien sisältämät öljyt: yhdessä tuotteessa on rypsiöljyä ja toisessa rapsiöljyä. Mitä eroa rypsillä ja rapsilla oikeastaan on?

Eron huomaa vain pellolla

Rypsin ja rapsin ravitsemukselliset ominaisuudet, kuten rasvahappokoostumus ja vitamiinipitoisuudet, ovat samanlaisia, eikä niiden käyttöominaisuuksissa ja maussa ole merkittäviä eroja. Rypsi on suomalainen erikoisuus, ja rapsia viljellään maailmalla laajemmin.

Esimerkiksi ruokaöljyä valmistavalla Apetitilla rapsin osuus on ollut viime vuosina noin neljännes koko Suomen rypsin ja rapsin yhteenlasketusta sadosta.

Apetitin hankintapäällikkö Mikael Ingmanin mukaan rapsi vaatii pidemmän kasvukauden, minkä vuoksi sitä viljellään lähinnä eteläisessä Suomessa.

– Pellolla rapsin tunnistaa siitä, että se avaa ensin kukintonsa alimmat kukat, kun taas rypsillä avautuvat ensin kukinnon ylimmät kukat. Rypsi on nauriin alalaji ja rapsi puolestaan lantun alalaji, Ingman selvensi tiedotteessa syksyllä 2024.

Rypsiöljy on nyt rypsi- ja rapsiöljyä

Apetit tiedotti marraskuussa 2024 vaihtavansa rypsiöljyn nimen. Tuttua rypsiöljyä myydäänkin nyt nimellä rypsi- ja rapsiöljy. Apetitin mukaan syynä on Ruokaviraston suositus muuttaa elintarvikkeiden nimet vastaamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta.

Apetit ei erottele rypsin ja rapsin siemeniä kasviöljypuristamollaan, sillä niistä valmistettavat kasviöljyt ovat käytännössä katsoen identtisiä.

