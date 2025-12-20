Graavilohi on monen suomalaisen joulupöydän suosikki. Harri Syrjäsellä on kovat lupaukset omalle reseptilleen.
Jos graavilohi kuuluu sinunkin joulupöytääsi, ota testiin kokki Harri Syrjäsen kalavinkki. Syrjänen vinkkasi Instagram-tilillään alun perin jo vuonna 2021 vinkin täydelliseen graaviloheen.
Haluatko testata? Katso resepti: Harri Syrjäsen maailman paras graavilohi
– Mä rakastan jouluna kalaruokia. Mun joulupöydän kuningas on tietenkin graavilohi. Tätäkin on tullut treenattua pidemmän aikaa, että löytyi sopiva balanssi. Tämän huikean tuotekehittelyn tulos on nyt tässä, täydellinen lohi, Syrjänen hehkutti tuolloin julkaisussaan.
Myös tänä vuonna kalareseptistään muistutellut Syrjänen ylistää 48 tunnissa valmistuvaa kalaa "maailman parhaaksi graaviloheksi".
Kokit Harri Syrjänen ja Lauri Kaivoluoto kisaavat graavilohillaan Huomenta Suomessa maanantaina 22.12. klo 08.45 alkaen. Julkkiskokkien kisailun näet MTV3-kanavalta tai MTV Katsomosta.