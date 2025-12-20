Keittiömestari jakaa vinkin hauskaan ja yllättävään joulupuuroon.
Turkulainen keittiömestari Jesse Söderlund on joulukuun ajan jakanut reseptivinkkejä sosiaalisen median Paras kokkikoulu -joulukalenterissaan.
– Minulta kysytään usein reseptejä, joten ajattelin, että tämä olisi hyvä tapa jakaa niitä. Haluan, että mahdollisimman moni saisi näiden avulla kokea onnistumisen iloa kotikeittiössään, Söderlund kertoo.
Vispipuuroa glögistä
Joulukalenterissa on vinkattu ohjeet muun muassa pipariloheen ja jopa joulutorttuburgeriin. Joulua edeltävänä viikonloppuna kalenterista paljastui sen sijaan yllättävä vispipuuro.
– Tämän reseptin ideana on ollut valmistaa joulun paras puuro – sen ei tarvitse olla välttämättä aina lämmin riisipuuro, vaan se voi olla glögin makuinen vispis! Glögi sopii loistavasti vispipuuroon, ja tämä puuro maistuu myös lapsille.