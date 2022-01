Pirjo vinkkaa helpon ja edullisen keiton, jota on kehitellyt täydelliseksi jo vuosia: "Aivan lyömätön ohje"

Rouva Kasviksena tunnettu ruokatoimittaja ja kotitalousopettaja Pirjo Toikkanen vinkkaa keitto-ohjeen, jota kuvailee itse "aivan lyömättömäksi". Kyseessä on klassisen sipulikeiton tarkasti hiottu versio, jonka maukkaudesta Pirjo yllättyi itsekin.

Bilekansan yöruokaa

Pirjon mukaan sipulikeittoa voi kiistatta kutsua klassikkoruoaksi, sillä se on pysynyt kiinnostuksen kohteena jo vuosikymmenien ajan. Köyhän väestön ruokana alun perin tunnetuksi tullut keitto on kehittynyt vuosien saatossa ja siitä on loihdittu hienostuneempia versioita.