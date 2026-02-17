Miten tehdään parhaita pullia? Nappaa leivontavaikuttajan vinkit!
Perinteisen pullataikinan valmistus opetellaan jo koulun kotitaloustunneilla. Monilta kotileipureilta on kuitenkin saattanut jo nämä opit unohtua vuosien saatossa. Miten siis leivotaan parasta pullaa?
Leivontavaikuttaja KakkuKatri eli Katri Ratia-Mattinen jakoi viikonloppuna Huomenta Suomessa parhaat pullanleivontavinkkinsä laskiaisherkkujen hera.
Katrin mukaan hyvä taikina takaa onnistuneen pullan.
– Eli hyvä sitko, tarpeeksi vaivausta ja hyvä kohotus. Siinä ne kaikkein tärkeimmät.
Paistoaika riippuu omasta uunista
Pullataikinan liiallista vaivaamista ei kannata pelätä. Leivontavaikuttajan mukaan harva vaivaa taikinaa niin pitkään, että sen sitko rikkoutuisi.
Myös pullien paistamisessa kannattaa olla tarkkana. Vaikka leivontaohjeita kannattaakin yleensä noudattaa melko tarkkaan, paistoaikaa ei tule tuijottaa liikaa.
– Sanoisin, että unohda ne ajat – tai älä unohda, mutta älä kuitenkaan seuraa orjallisesti. Pitää oppia tuntemaan oma uuni ja lämpötila.