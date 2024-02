Suomen suosituimmat irtokarkit: Ostatko sinäkin näitä?

Suomalaisilla on lähtökohtaisesti vuodesta toiseen samat suosikit irtokarkkiostoksilla – vain suosituimpien järjestys listalla muuttuu aika ajoin.

Vuoden 2023 myydyimpien irtokarkkien myynneissä on nähtävillä kuitenkin sosiaalisen median vaikutus sekä hintojen nousu.

Irtomakeismyynnissä kirpeä karkki nousi ykköseksi

– Kirpeiden karkkien suosio näkyy etenkin TikTokissa, jossa nuoriso fanittaa niitä. Viime vuoden yllättäjä on kuitenkin ollut Tupla Crispy Puffs. Niissä kaupoissa, missä se on valikoimassa, se on noussut myydyimpien irtomakeisten joukkoon, Cloettan tuoteryhmäpäällikkö Elina Levonmaa kertoo.