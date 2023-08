Mitä tapahtui suosituille irtokarkeille? Ufo- ja Dracula -makeisten kohtalo selvisi

Karkkitehdas ongelmissa salmiakkimakeisten kanssa

– Siihen on monta vaikuttavaa asiaa. On ollut toimitusvaikeuksia raaka-aineiden vuoksi ja tehdaskin vaihtoi omistajaa vajaa pari vuotta sitten. Kun henkilöstö muuttuu ja järjestelmät muuttuvat, niin se on vaikuttanut myös osaltaan, Heiskanen kertoo.