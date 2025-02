Helsingissä tuli myyntiin ennennäkemätön sixpack

Runebergintorttuja saa nyt ennennäkemättömässä maistelupakkauksessa. Torttufani Kasper Strömman kertoo, mistä hän tunnistaa aina hyvän runebergintortun.

Keskiviikkona 5.2. vietetään J.L. Runebergin päivää. Monelle suomalaiselle se tarkoittaa perinteikkään leivonnaisen, runebergintortun nauttimista.

Ennennäkemätön sixpack

Helsingin keskustan Stockmann-tavararaloon on avautunut pop up -myymälä, joka on pyhitetty pelkästään tälle sesonkileivonnaiselle. Myymälästä voi ostaa ennennäkemättömän maistelu-sixpackin eri leipomoiden runebergintorttuja. Mukana on Ekbergin, Eromangan, Kakkutalo Gilan, Leipomo Juuren, Uudenmaan herkun ja Nurmileivän runebergintortut.

Sekä runebergintorttujen ja laskiaispullien sesonki on pidentynyt ja monet leipomot aloittavat niiden myymisen heti vuodenvaihteen jälkeen. Helsingin keskustassa sijaitseva runebergintorttujen pop up -myymälä on avoinna 8.2. saakka.

– Suomalaiset elävät leipomotuotteiden sesongeista ja kyllä runebergintorttu pitää pintansa joka vuosi, Eromanga-leipomon yrittäjä Otto Lundström kertoi Huomenta Suomen haastattelussa.

Helsinkiläiskahvila Ekbergin tuotantopäällikkö Hannes Toppi sanoo torttujen reseptin olevan hyvin perinteikäs, eikä ainesosilla lähdetä leikittelemään.

– Aidot raaka-aineet, karvasmanteliöljy, aito voi ja kaiken kruunaa tietenkin itse keitetty vadelmahillo.

Torttufani Kasper Strömman: "Viinanhuuruisuus on tärkeää tortussa"

Suurena runebergintorttufanina tunnetaan muun muassa graafikko ja vaikuttaja Kasper Strömman. Strömman tituleeraa itseään myös runebergintorttu-ambassadoriksi eli -lähettilääksi.

– Mehän tiedämme, että tämä on Suomen kansallisleivos, Strömman totesi Huomenta Suomessa.

Torttufani ei kuitenkaan itse lähtisi laajentamaan runebergintorttujen sesonkia. Kyseessä on kausituote, jota kuuluu Strömmanin mukaan nautiskella vain juhlapäivän välittömässä läheisyydessä.

Strömmanilla on myös vinkki hyvän runebergintortun tunnistamiseen:

– Jos minulta kysytään, niin viinanhuuruisuus on tärkeää tortussa. Jos haistaa sitä ja huippaa vähän, niin silloin tietää, että nyt on hyvä torttu.

Katso jutun yllä olevalta videolta runebergintorttujen maistelu ja Kasper Strömmanin torttuvinkit.