Erika voitti hittikisan alun perin kotibileisiin leipomillaan kekseillä – tuomarit povaavat menestystä: "Viedään niin sanotusti käsistä"

Keskiviikkona 24. tammikuuta S-ryhmän kauppoihin vyöryy liuta uutuustuotteita, jotka on kehitelty ja hiottu Suomalainen menestysresepti 2024 -kisan aikana.

Suomalainen menestysresepti -kisaa on seurattu MTV3-kanavalla. Vaikka juuri taputeltiin tämän kauden finaalijakso, on haku seuraavalle kaudelle jo avattu.

Paistovalmis keksitaikina kaikkien ulottuville

"Lippulaivamaku" voittajatuotteelle on suolattu suklaakeksi, jota Poussa on aikoinaan leiponut isoveljensä kotibileisiin, missä kekseihin ihastuttiin. Lisäksi keksitaikinasta on saatavilla Peanut Butter Chocolate Chip -versio.