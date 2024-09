Tarkista yksi asia, kun ostat leipää – olennainen vaikutus terveyteen

Täysjyvä ei ole sama asia kuin kuitu

Mistä tietää, onko leivässä täysjyvää?

Täysjyväjauho on jauhettu kokonaisista jyvistä ja täysjyväleipä on tehty kokonaisista jyvistä jauhetuista jauhoista. Leipäpaketista kannattaisi aina tarkistaa leivän täysjyväpitoisuus. Leipätiedotuksen mukaan Suomessa käytetty ruis on lähes aina täysjyvää eli ruisleipä on helppo valinta täysjyväleipää etsivälle.