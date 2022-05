Oletko käynyt? Nämä ravintolat Tallinnassa saivat Michelin-tähden

Oppaassa mukana 31 virolaisravintolaa

Tällaisia ovat Michelin-tähden ansainneet ravintolat

180° by Matthias Diether on puolestaan nykyaikaisella satama-alueella sijaitseva tyylikäs ravintola. Se on saanut nimensä 180 asteen näkymästä, joka avautuu ravintolan avokeittiöstä. Ravintolassa on tarjolla neljän ja kuuden ruokalajin menut, joiden annokset ovat saksalaisen kokin Matthias Dietherin käsialaa.