Oletko jo testannut tätä dippiä? Huikea hitti erityisesti nyt

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla on aiemmin kerrottu mätidipin suuresta suosiosta Suomessa . Mätidippi nousi ilmiöksi loppuvuodesta 2021, kun ruokavaikuttajat Iman ja Leena julkaisivat ohjen Instagramin @imanjaleenasafkaa -tilillään.

– Mätidipin resepti on yksinkertainen, ja siihen tarvitaan vain muutamia raaka-aineita, jotka löytyvät helposti suuremmista ruokakaupoista. Dippi on helppo valmistaa, ja se syntyy aloittelevaltakin kokilta. Lopputulos on näyttävä, ja mätidippi sopiikin mainiosti myös alkuvuoden juhliin, kalayhdistyksestä muistutetaan tiedotteessa.