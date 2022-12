Älä tee tätä virhettä, jos ostat pakastettua mätiä kaupasta

Kuten MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla aiemmin kerrottiin, joulukuu on ruokakaupoissa kalatuotteiden kulta-aikaa . Joulukuussa kalaa myydään jopa 50 prosenttia normaalia kuukautta enemmän.

Myös erilaiset mädit kuuluvat olleellisena osana monen suomalaisen joulunaikaan. Pro Kala ry muistuttaa tiedotteessaan , että mäti on arvostettu herkku, joka tekee tarjoiluista heti erityisen juhlavan tuntuiset.

– Mätejä on kaupoissa ympäri vuoden joko tuoreena tai pakastettuna. Mädeillä on omat sesonkinsa, ja juuri nyt kirjolohen mätiä on hyvin saatavilla tuoreena. Sitä saa myös kylmäsavustettuna, yhdistyksestä muistutetaan.