Presidenttipari on tehnyt muutoksia Linnan juhlissa tututtuihin perinteisiin.

Itsenäisyyspäivän vastaanotolla noudatetaan tänä vuonna perinteitä monin osin, mutta muutoksia on myös tehty.

Tänä vuonna Presidentinlinnan sisätilat ovat saaneet erilaisen juhlavalaistuksen.

Kotisohvalta itsenäisyyspäivän juhlallisuuksia seuranneet katsojat ovat montaa mieltä siitä, sopiiko aiempaa hämärempi valaistus Linnan juhliin.

Linnan juhlavalaistus on totutumpaa hämärämpi ja lämpimämpi.

– Valaistus on kieltämättä outo, X-viestipalvelun käyttäjä kirjoittaa.

Toiset sen sijaan arvostavat lämpimämmän sävyistä valaistusta.

– Kiva valaistus, mahtavasti rennompi tunnelma, eräs katsoja kommentoi X:ssä.

Vertailun vuoksi – tältä Linnan juhlien valaistus näytti viime vuonna.

Muutoksia on tehty myös juhlien ohjelmaan. Tänä vuonna musiikkiesityksiä on tarjolla aiempaa enemmän. Linnassa nähdään myös valokuvanäyttely, jonka tarkoituksena on muistuttaa siitä, kuinka moninaista nykyinen suomalaisuus on.

Tarjolla Presidentinlinnassa on tänä vuonna Lapin herkkuja, kuten poroa, riekkoa, loimulohipiirakkaa ja kampanisuja. Presidentinlinnan kanslian mukaan tarjoiluissa on haluttu korostaa luonnonmukaisuutta sekä pien- ja paikallistuottajien tarjontaa.

Juhlavastaanoton teemana on tänä vuonna Yhdessä.