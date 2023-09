Nerokas tapa valmistaa paras pannukakku: "Oletko tullut ajatelleeksi?"

Pannukakku on todellinen klassikko, joka maistuu suomalaisille vuoden ympäri. Pannari tunnetaan meillä erityisesti hernekeiton jälkiruokana: näiden kahden ruokalajin liitto sinetöitiin jo 1900-luvun alussa. Siitä ei ole varmuutta, miksi ja miten hernari ja pannari toisensa alun perin löysivät.

Pannukakku nautitaan perinteisesti makeana herkkuna hillon kera, mutta ruokalajia on myös helppo muunnella suolaiseksi versioksi.

Pannukakkuohje, joka ei petä

Hellapolisiina tunnettu ruoka-alan monitaituri Kati Jaakonen on vinkannut MTV Uutisille, miten tehdään lyömätön pannukakku.

– Maailman paras pannukakku on tässä! Oletko tullut ajatelleeksi, miten monipuolinen herkku se on? Voit valmistaa samasta taikinasta myös suolaisen pannukakun omilla lempitäytteilläsi. Tämä suolainen versio on mieto ja sopii vaikka kahvipöytään tai keittoruoan seuraksi.