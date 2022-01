Kati vinkkaa lyömättömän ohjeen: "Maailman paras pannukakku on tässä!"

Pannukakku on todellinen klassikko, joka maistuu suomalaisille perinteisesti talvipakkasilla hernekeiton jälkiruokana nautittuna. Pannukakkua on myös helppo muunnella ja makeasta herkusta saa nopeasti pyöräytettyä myös suolaisen version.

"Maailman paras pannukakku on tässä!"

– Maailman paras pannukakku on tässä! Oletko tullut ajatelleeksi, miten monipuolinen herkku se on? Voit valmistaa samasta taikinasta myös suolaisen pannukakun omilla lempitäytteilläsi. Tämä suolainen versio on mieto ja sopii vaikka kahvipöytään tai keittoruoan seuraksi, Kati vinkkaa.