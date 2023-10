Näitä halpistuotteita Henri Alén suosittelee ostamaan kaupasta: "Maultaan hemmetin paljon parempia"

MTV:n Halpa vs. kallis -sarjasta tutut Fanni ja Petra vierailivat Master Chef Suomi -ohjelman kulisseissa selvittämässä, miten suosikkisarjaa tehdään. Ohjelman tuomarit, keittiömestarit Helena Puolakka , Henri Alén ja Kari Aihinen pistivät kaksikon myös suorittamaan paikan päällä yllätyshaasteen: tehtävänä oli kokata täydellinen munakas 10 minuutissa. Kokkaushaasteen lopputuloksen voit katsoa jutun lopusta olevalta videolta.

Henri Alénin halpisvinkki

Halpa vs. kallis -sarjan hengessä arvovaltaiselta kokkituomaristolta myös tiedusteltiin tärppejä edullisempiin ruokaostoksiin. Kuten Halpa vs. kallis -sarjassa on monta kertaa todettu, halvemmastakin hintaluokasta voi tehdä hyviä löytöjä.