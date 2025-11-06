Mozzarellaa, burrataa vai kenties stracciatellaa? Näin opit tunnistamaan eri juustotyypit.
Suomalaisravintoloiden ruokalistoilta on jo pidemmän aikaa voinut bongata selkeän juustotrendin: monissa annoksissa on mukana burrataa. Myös ruokakauppojen juustohyllyille on ilmaantunut mozzarellapallojen kylkeen burrataa.
Miten burrata sitten eroaa tavallisesta mozzarellasta?
Mozzarella, burrata ja stracciatella
Burratan sisällä on mozzarellaa ja stracciatellaa.Shutterstock
Rolling Cheese -puodin juustokauppiaat Nelli Steer ja Peter Steer kertoivat MTV Uutisille juustotermeistä vuonna 2023.
Mozzarella voi olla valmistettu lehmänmaidosta (fior de latte) tai vesipuhvelin maidosta (buffalo mozzarella).
Burratinassa, eli burrata-mozzarellassa kuoren alla on kermaa ja mozzarellan paloja. Kun juustoa leikkaa, kermainen sisus valuu ulos.
Tätä vastustamatonta ja valuvaa seosta kutsutaan nimellä stracciatella.
Burrata on siis ikään kuin mozzarellan kuori ja stracciatella sen sydän.
