Törkykallis oliiviöljy hirvittää – tätä öljyä suomalaiset nyt ostavat

Näin oliiviöljyt ovat kallistuneet Halpa vs. kallis -sarjassa vertailtiin oliiviöljyjä tammikuussa 2023. Esimerkiksi Xtra oliiviöljyn litarhinta oli tuolloin 5,99 euroa litralta, kun nyt hinta on 8,99 euroa litralta. Pirkka Parhaat extra-neitsytoliiviöljy maksoi tuolloin 32,60 euroa litralta ja nyt tuote maksaa 53,80 euroa litralta. Xtra oliiviöljyn hinta on siis noussut hieman yli vuodessa 50 prosenttia ja Pirkan öljyn 65 prosenttia.