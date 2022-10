Mitä eroa on napolilaisella ja roomalaisella pizzalla? Eroavat merkittävästi toisistaan

Napolilaisen pizzan suosio tuntuu räjähtäneen viime vuosina erityisesti laadukkaiden pizzerioiden sekä kotiin soveltuvien pizzauunien ansiosta. Paksureunainen, tulikuumassa uunissa paistettu pizza onkin monelle tuttu, mutta tiedätkö, millaista on roomalainen pizza?

Napolilainen pizza

Napolilainen pizza ei ole pelkästään käsite, vaan se on päässyt myös UNESCOn kulttuuriperintölistalle, kirjoitetaan K-Ruoan artikkelissa . Toisin sanoen, jos haluaisit valmistaa juuri oikeanlaista napolilaista pizzaa, sitä koskevat tarkat säännökset.

Taikina on usein pehmeää ja ilmavaa ja se levitetään käsin venyttämällä, jättäen pizzaan noin sentin paksuiset reunat. Pizzaa paistetaan yli 400 asteisessa uunissa noin 1–1,5 minuutin ajan, jolloin reunat pysyvät paksuina, mutta itse pohja on todella ohut.

Napolilainen pizza syödään tyypillisesti ravintolassa haarukalla ja veitsellä, kerrotaan Masterclass-sivustolla. Artikkelin yläosasta löytyvällä videolla italialainen Ivan näyttää hyvin erilaisen tavan syödä napolilaista take away -pizzaa.

Roomalainen pizza

Roomassa on syöty perinteisesti kahdenlaista pizzaa: pizza romanaa, joka on pyöreä ja todella ohut sekä pizza al tagliota, joka on paksumpi ja suorakulmion muotoinen – muistuttaen hieman focacciaa.