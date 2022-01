Tässä on ylivoimaisesti paras tapa lämmittää pizza

Ensinnäkin on syytä kiinnittää huomiota pizzan säilytystapaan jääkaapissa. Koko pizzalaatikkoa ei missään nimessä kannata jääkaappiin tunkea, vaan pizzapalat voi kääräistä esimerkiksi folioon.

Mutta mikä tapa on se kaikkein paras pizzan uudelleenlämmitykseen? Tässä Insider-sivuston suosittelmat tekniikat.

Tapa 1: Uunissa pizzakivellä

Laita uuni lämpenemään vähintään 250 asteeseen ja laita pizzakivi tai pelti uuniin. Kuumenna pizzapaloja 3-4 minuuttia pizzakivellä, kunnes juusto on sulanut ja pizzapohja hieman rapsakoitunut. Nauti sellaisenaan tai lisää paiston jälkeen uusia täytteitä, kuten tuoretta basilikaa, chilihiutaleita ja parmesaanijuustoa.

Tapa 2: Airfryer -keittimessä – nopein ja paras tapa!

Airfryer -kiertoilmakypsennyslaitteet ovat yleistyneet myös suomalaisten keittiöissä. Laitteella on tavalliseen uuniin verrattuna yksi etu: se kuumenee huomattavasti nopeammin pienemmällä määrällä sähköä. Pizzapalojen lämmittäminen täydellisiksi onnistuu siis kiireessäkin.

Airfryer on loistava vaihtoehto, jos aiot lämmittää vain muutaman pizzapalan. Laite lämmittää paloista lähes tuoreenveroisia. Testasimme myös itse menetelmää ja totta se on: kiertoilmakypsentimellä lopputulos on täydellinen ja kuumenus lähes yhtä nopeaa kuin mikrossa.