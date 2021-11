Suomalaiset sujauttavat pizzaansa ainesosan, jota siihen ei kannattaisi laittaa: "Tärkeintä on välttää…"

"Mikäli haluaa keskittyä nimenomaan napolilaisen pizzan valmistamiseen, on pizzauuni hyvä sijoitus. Mutta onneksi on olemassa myös erinomaisia, napolilaista pizzaakin parempia pizzareseptejä, jotka onnistuvat mainiosti kotiuunissakin. Kuten kaikki tämän kirjan ohjeet!" – Luca & Salla-Maria Platania Passione Pizza – Pizzan monet muodot -teoksessa (Cozy Publishing 2021)

– Jotta saa kotiuunissakin synnytettyä ammattimaisen pizzauunin aiheuttaman alkushokin taikinalle, on pizzakivi hyvä apu. Pizzakiven on oltava todella kuuma, joten se kannattaa laittaa uuniin hyvissä ajoin ennen paistoa. Kun sekä uuni että pizzakivi ovat kuumia, pizzapelti asetetaan uunin pohjalla olevalle pizzakivelle ja suljetaan luukku nopeasti, pizzamestari neuvoo.

Muista täytteiden tasapaino

Kirjassa kerrotaan myös parhaat neuvot täydellisen pizzapohjan ja -kastikkeen valmistamiseen. Moni ei kuitenkaan tule ajatelleeksi, että myös täytteiden kanssa kannattaa olla erityisen tarkka. Kun taikina on hiottu huippuunsa, on hyvä miettiä myös täytteet tarkkaan.

Täytteiden määrällä, rakenteella ja maulla on merkitystä. Täytteiden yhteispaino tulisi olla aina pohjaa pienempi. Jos täytteitä on liikaa, vaarana on, että pohja jää paistettaessa raa'aksi. Platanias muistuttaa, että täytteitä ei tarvitse olla montaa. Roomassa suosittu pizza erityisesti lasten keskuudessa on itse asiassa pizza rosso, joka sisältää vain tomaattikastikettta.