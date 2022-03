Fiskarsin oransseista klassikkosaksista on olemassa versio, jota ei Suomesta saa – saako pizzaa leikata saksilla?

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla on aiemmin kerrottu pizzan leikkaamisesta saksilla. Aihe on puhuttanut myös suomalaisilla keskustelufoorumeilla. Eräs keskustelunaloitus Vauva.fi-foorumilla on muun muassa on otsikoitu ihmettelevään muotoon "Tapailemani mies leikkaa pizzaa saksilla".