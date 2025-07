Milloin mustikat kypsyvät? Nyt tuli uutta tietoa

Mustikat kypsyvät tänä kesänä hieman edellisvuotta myöhemmin. Erilaiset sovellukset kertovat, mistä ja milloin mustikkaa löytyy.

Viileä kesän alku on viivästyttänyt mustikan kukintaa ja marjojen kypsymistä eri puolilla Suomea, tiedottaa Mustikkaan? -sovelluksen kehittänyt Innofactor.

Sovellus kertoo käyttäjän sijaintitiedon perusteella mustikan kypsymisennusteen. Ennusteet päivittyvät päivittäin Ilmatieteen laitoksen säätietojen perusteella.

Mustikan kypsymisen ennuste perustuu lämpösummamalliin, jossa seurataan päivittäisiä lämpötiloja ja lasketaan niiden perusteella, milloin marjat saavuttavat kypsymisvaiheen. Mallin taustalla on Luonnontieteellisen Keskusmuseon (LUOMUS) pitkittäisaineisto ja Ilmatieteen laitoksen avoin säädata.Samanlaista mallia käytetään esimerkiksi siitepölykauden ennustamiseen.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että mustikat ovat kypsiä osassa Etelä-Suomea jo viikon sisällä. Muualla Etelä-Suomessa marjat kypsyvät seuraavien kahden viikon aikana. Keski-Suomessa kypsyminen tapahtuu alle kolmessa viikossa ja pohjoisempana heinäkuun loppupuolella.

– Mallimme on osoittanut kykynsä ennustaa näitä muutoksia, mutta samalla on tärkeää muistaa, että luonto on aina osittain arvaamaton, toteaa Innofactorin analyytikko Tapio Linkosalo tiedotteessa.

Mallin herkkyys sääolosuhteille näkyy käytännössä niin, että kypsymisalueet voivat muuttua päivittäin. Viileä alkukesä hidasti lämpösumman kertymistä, ja se viivästytti kypsymistä lähes koko maassa.

Toinen suomalaissovellus kertoo parhaat mustikka-apajat

Mustikkaan? ei suinkaan ole ainoa marjastajille kehitetty apusovellus. Kerroimme viime vuonna uudesta suomalaissovelluksesta, joka paljastaa mustikoiden todennäköisimmät ja parhaat esiintymisalueet maastokartalla. Satokausi-sovelluksen kehittivät Satokausikalenteri sekä marjastusta intohimoisesti harrastava biologi Jaakko Junikka.

Idea sovellukseen syntyi, kun Jaakko Junikka palasi eräältä mustikkareissulta tyhjin käsin kotiin.

– Kävin kerran Jyväskylän ympäristöstä etsimässä mustikoita, ajelin pitkän kierroksen ja ei löytynyt. Toisella kerralla, kun tuli ajatus lähteä, täytyi ongelmaan keksiä jonkinlainen ratkaisu, biologi kertoi Huomenta Suomessa kesällä 2024.

Biologi ryhtyi tutkimaan asiaa tarkemmin ja olemassa olevien paikkatietojen kautta yhdistelemään neljälle eri näytölle niitä tekijöitä, joiden tiedetään ennustavan mustikkaa.

– Yhdistelin vaivalloisesti sormella, että nuo. nuo ja nuo tekijät kun ovat yhdessä, niin tuolla pitäisi olla. Mentiin katsomaan ja kerättiin kaikki sangot täyteen. Testasin kolmeen muuhun paikkaan ja kaikkiin se toimi. Siitä lähti idea yhdistää mustikkaa ennustavia tekijöitä.

