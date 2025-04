Sienitietäjä Janne kommentoi korvasienikohua: "Tieto varmaan lisää tuskaa"

Kannattaako korvasientä nyt pelätä? Asiantuntijat kommentoivat herkullisen mutta erittäin myrkyllisen korvasienen ympärillä vellovaa keskustelua.

Huhtikuussa uutisoitiin korvasienten poistuneen suositeltavien ruokasienten listalta. Medioiden mukaan muun muassa Ruotsin elintarvikevirasto neuvoo nykyisin olemaan käyttämättä korvasientä ravintona.

Ruokaviraston jaostopäällikkö Sari Sippola kertoi MTV Uutisille Ruokaviraston riskinarviointiyksikön arvioivan parhaillaan suomalaisten altistusta korvasienten sisältämälle gyromitriinille.

– Gyromitriinin terveyshaittoja selvitetään. Lisäksi tarkastellaan, onko keittosuositus riittävä poistamaan korvasienen gyromitriinin niin, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa.

"Tieto varmaan lisää tuskaa"

Moni sienestäjä miettiikin nyt, kannattaisiko korvasienet jättää kokonaan poimimatta. Kannattaako korvasientä pelätä?

– En lähtisi pelkäämisestä ehkä puhumaan, mutta tieto varmaan lisää tuskaa. Korvasieni on väärin käsitelynä tappavan myrkyllinen, Suomen Sieniseuran puheenjohtaja Janne Koskinen totesi Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Sieni on kuitenkin monen mielestä oikein käsiteltynä hyvänmakuinen.

Korvasienet ovat Koskisen mukaan aina herättäneet keskustelua. Voi kuitenkin olla, että nyt vellova keskustelu saa monet harkitsemaan sienten jättämistä metsään.

Ruokaviraston jaostopäällikkö Sari Sippolan mukaan ei ole olemassa tieteellistä näyttöä siitä, kuinka paljon ja kuinka usein korvasieniä saisi syödä.

– Ei ole näyttöä siitä, että mikä määrä on haitallista. On kuitenkin hyvä ymmärtää se, että käsittelyllä ei kaikkea myrkkyä saada pois. Maltti nauttimisessa on tämänhetkinen tietämys asiasta.

Suomen Sieniseuran Janne Koskinen muistuttaa, että korvasienen käsittelyssä tulee aina puhua keittämisestä, ei ryöppäämisestä. Tarkat korvasienten käsittelyohjeet löytyvät Ruokaviraston sivuilta.