Nyt tuli Ruokaviraston linjaus korvasienistä

Ruokavirasto selvitti korvasienten myrkkypitoisuuksia. Selvityksen perusteella korvasienten käsittelyohjeita ei ole tarvetta muuttaa.

Ruokaviraston riskinarvioinnin yksikkö teki selvityksen suomalaisten altistumisesta korvasienten sisältämälle myrkylle gyromitriinille. Selvitys tehtiin kirjallisuuslähteiden perusteella. Selvityksessä analysoitiin myös gyromitriinin aiheuttamia terveyshaittoja sekä vertailtiin käsittelytapoja korvasienten myrkyllisyyden vähentämiseksi.

Selvitystyön päätteeksi Ruokaviraston antamat korvasienten käsittelyohjeet säilyvät ennallaan. Nykyohjeistuksen mukaan korvasienet suositellaan keittämään runsaassa vedessä (yksi osa sieniä ja kolme osaa vettä) kahteen kertaan 5 minuutin ajan.

Korvasienen käsittelyohje myrkyllisyyden vähentämiseksi: Keitä korvasienet kahteen kertaan runsaassa vedessä (1 osa sieniä ja 3 osaa vettä). Keittoaika on vähintään viisi minuuttia.

Huuhtele keitetyt sienet hyvin molempien keittokertojen jälkeen runsaassa vedessä.

Myrkytysoireet voivat olla vakavia

Viraston mukaan nykyinen keittosuositus korvasienten käsittelystä ei ole täysin aukoton, sillä kahteen kertaan keittämälläkin korvasieniin jää vajaa viidennes alkuperäisestä myrkkypitoisuudesta. Kuivaaminen toimi käsittelymenetelmänä vielä huonommin, sillä pahimmillaan jopa puolet myrkystä jää sieniin.

Korvasienten sisältämä gyromitriini ja sen hajoamistuotteet aiheuttavat myrkytyksiä, joissa oireina ovat muun muassa pahoinvointi, oksentelu ja ripuli. Vakavimmillaan gyromitriini voi aiheuttaa neurologisia oireita, maksavaurioita ja jopa kuoleman.

Virastosta muistutetaan, että myrkyn määrää voi vähentää suositellulla käsittelyllä, mutta mikään käsittely ei täysin poista korvasienistä kaikkea gyromitriiniä. Keittosuosituksen mukaisesti käsitellyissäkin sienissä on myrkkyjäämiä.

Lisää tutkimusta tarvitaan

Ruokavirasto kertoo tiedotteessaan, että tiedoissa korvasienten myrkyllisyydessä on puutteita ja tutkimusnäyttö on osin ristiriitaista. Korvasieniä on kulutettu Suomessa pitkään ja silti viime vuosikymmeninä Suomessa ei ole tapahtunut korvasienimyrkytyksestä johtuvia kuolemia. Myös vakavat myrkytykset ovat harvinaisia

Jotta voitaisiin tehdä parempi arvio korvasienten terveyshaitoista, tarvittaisiin Ruokaviraston mukaan lisää tutkimusta sekä korvasienten gyromitriinipitoisuudesta että gyromitriinin ja sen aineenvaihduntatuotteiden vaikutuksista ihmisissä.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaan muuhun kuin teolliseen tarkoitukseen myytävien tuoreiden tai kuivattujen korvasienten pakkauksessa on oltava varoitus sienten myrkyllisyydestä ja niiden käsittelyohje.

Kun korvasieniä myydään pakkaamattomina, varoitus sienten myrkyllisyydestä ja käsittelyohje on oltava myyntipaikan välittömässä läheisyydessä, helposti havaittavassa esitteessä.

6:37 Suomen Sieniseuran puheenjohtaja Janne Koskinen ja Ruokaviraston jaostopäällikkö Sari Sippola ottavat kantaa vellovaan korvasienikeskusteluun.