Menneiden vuosikymmenten grilliruoasta tuli koko kansan hitti: "Kehittynyt valtavasti"

Suomalainen hampurilaiskulttuuri on muuttunut olennaisesti viimeisen vuosikymmenen aikana.

Huomenta Suomessa perehdyttiin torstaina täydellisen hampurilaisen saloihin. Burgerikulttuuria olivat esittelemässä Suomen parhaaksi valitun hampurilaisravintolan Grill Roomin yrittäjä Joni Laitila sekä Burger Lovers Finland -ruokayhteisön Antti Suikkari.

Suikkari yhteistyökumppaneineen on järjestänyt Suomessa jo useamman kerran Burger Lovers -festivaalia, jonka yhteydessä on julkistettu myös Suomen paras hampurilaisravintola. Yleisöäänestyksen pohjaksi on tänä vuonna listattu yli kolmesataa laadukkaita burgereita tarjoavaa ravintolaa ympäri Suomen.

Vuoden 2025 yleisöäänestys päättyy sunnuntaina 8.6. ja voittaja julkistetaan burgerifestivaalien aattona 10.6.

"Hampurilaiskulttuuri kehittynyt valtavasti"

Mutta millainen hampurilaiskulttuuri Suomessa oikeastaan tällä hetkellä on?

– Se on kehittynyt valtavasti pystygrillien pakastepihvihampurilaisista eteenpäin. Nykyään käytetään premiumraaka-aineita burgereiden välissä, Suikkari summasi Huomenta Suomen haastattelussa.

Hampurilaisen täytevalinnoissa vain luovuus on rajana. Suikkari muistuttaa, että näin on toimittu myös menneinä vuosikymmeninä grilleillä: hampurilaiseen voi surutta lätkäistä kananmunaa tai vaikka pizzapiirien kiisteltyä ananasta.

Ihan kaikkea Suikkari ei kuitenkaan hampurilaisessaan niele.

– Kaikkea, mitä pistää kahden leipäpalan väliin ei pitäisi kutsua burgeriksi.

Miten burgerit valmistetaan Suomen parhaassa hampurilaisravintolassa? Katso jutun yllä olevalta videolta koko burgeripläjäys.