Oletko maistanut? Burgeriguru Antti nimeää tämän hetken hittihampurilaisen Suomessa: "Myydään todella monessa paikassa"

Seitsemän burgeriravintolaa: Maakuntien helmiä ja erikoisvieras Ruotsista

Burger Lovers Finland -yhteisön aktiivi Antti Suikkari kertoo MTV Uutisille, että tänä vuonna tapahtumassa on satsattu mahdollisimman monipuoliseen hampurilaistarjontaan.

Kesän 2022 Burger Lovers -festivaalin ravintolat ovat JJ’s BBQ (Salo), The Van (Kotka), RUOK Burger (Kuusamo), Burger5 (Kuopio), Shoku Burger (Vantaa), Junk Y Vegan (Helsinki) ja Bastard Burgers (Ruotsi). Burgereiden lisäksi tapahtumassa on myös esiintyviä artisteja.

– Emme kutsuneet paikalle burgeriketjuja vaan maakuntien helmiä. Kaukaisin vieras on Kuusamosta, Suikkari kertoo.

Mukana tämän vuoden tapahtumassa on muun muassa lähes kulttimaineen saavuttanut salolainen JJ’S BBQ, joka on erikoistunut savustettuun lihaan. Ravintola valittiin viime syksynä Suomen parhaaksi lounasravintolaksi Edenredin äänestyksessä . Vegaanista tarjontaa edustaa helsinkiläinen Junk y Vegan ja vuoden erikoisvieras saapuu puolestaan paikan päälle Ruotsista.

– Ruotsalainen Bastard Burger on todella suosittu, kovaa vauhtia kasvava ketju, joka on avaamassa myös Helsinkiin ensimmäistä ravintolaansa. Oikein mainio lisä Suomen burgeriravintoloihin. Heillä on hieno brändi ja hyvä tuote, Suikkari kertoo.