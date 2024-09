Meira toi myyntiin kahveja, jotka ovatkin samaa Saludoa eri paketissa – kettuilua Pauligille?

Meira on lanseerannut uuden citykahvi-sarjan, joka on herättänyt hilpeyttä sosiaalisessa mediassa. Meiran kaupunkikahvit eivät suinkaan hae inspiraatiota maailman suurkaupungeista ja niiden tyypillisistä makumaailmoista. Kahvit on sen sijaan nimetty suomalaisten paikkakuntien mukaan, eivätkä ne eroa millään tavalla toisistaan.