Joonas osti supermarketista sushia ja pöyristyi: "Jos tosiaan mietitte, miksi sushibuffetin sushit ovat huomattavasti halvempia…"

Supermarkettien sushibuffetit ovat viimeisten vuosien aikana tulleet suomalaisille tutuiksi. MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla on aiemmin kerrottu sushin suosion valtavasta kasvusta . Sushin myynti on ruokakaupoissa kasvanut satoja, jopa tuhansia prosentteja.

"Jos te tosiaan mietitte, miksi ne sushibuffetin sushit ovat huomattavasti halvempia…"

– Tässä on niin paljon riisiä. Tää on niin painava, että tätä ei jaksa siis nostaa, Joonas selostaa videollaan.

– Ymmärrän toki, että inflaatio ja lohen hinta. Tulisiko kuitenkin vähän tasapainottaa näiden kahden suhdetta. Toki kilohinnalla kun myydään, niin mitä enemmän on riisiä, sitä enemmän hintaa.

Onko inflaatio iskenyt markettisushiin?

Kovalainen kertoo, että asiakkaan palaute on välitetty sushiravintoloista vastaaville tahoille.

– Meidän vastuullamme on huolehtia, että paras mahdollinen asiakaskokemus toteutuu jokaisessa sushiravintolassamme.

Pistokoe: Näin paljon riisit ja lohet painavat markettisushissa

Palkittu kauppias: Nigirissä balanssi on tärkein

– Siinä kohtaa päätetään, millaista nigiriä aletaan rakentaa. Etsitään se balanssi, että tuote on tasapainossa ja suuhun sopiva.

Hautalan mukaan riisin painoksi on sushibuffetissa määritelty 26 grammaa ja lohen paino on noin 18 grammaa. Lohen paino voi kuitenkin heittää parilla grammalla johtuen siitä, että tuote leikataan käsin. Hautala kertoo ymmärtävänsä, että raaka-aineiden hintojen kallistuessa kaupoille voi tulla kiusaus lisätä riisin määrää susheissa.

– Lohi on ihan valtavan kallista. Ymmärrän kyllä, jos on alihankkijasta kyse, että kiusaus on lisätä sitä riisiä, Hautala pohtii.