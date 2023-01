Maailman parhaaksi valittu ravintola sulkee ovensa: "Aloitamme uuden aikakauden"

Maailman paras ravintola monena vuotena

Kun riittävästi uusia ideoita ja makuja on kerätty, ravintola saattaa avata ovensa tietyksi sesongiksi Kööpenhaminassa. Redzepin mukaan asiakkaiden palveleminen on edelleen osa Nomaa, mutta ravintolana oleminen ei enää määrittele paikkaa tai ravintolatiimiä.

Tanskan Kööpenhaminassa sijaitseva kolmen Michelin-tähden ravintola Noma on kruunattu Maailman 50 parasta ravintolaa -listauksen ykköseksi vuosina 2010, 2011, 2012, 2014 ja 2021. Listauksen sääntömuutoksen vuoksi samaa ravintolaa ei voida enää valita voittajaksi monena vuonna peräkkäin, joten Noma päätyi vuoden 2021 jälkeen niin sanotulle "Best of the Best" -listalle.